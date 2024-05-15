Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaybis bisikletlerine zarar verenleri uyardı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaybis bisikletlerine zarar verenleri uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaybis bisikletlerine zarar verenleri uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine zarar veren vatandaşları uyardı. Belediye, bisikletlere ve kamu malına zarar verenlerin Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacağını belirtti. Özellikle 18 yaş altı gençlerin ebeveynlerine de çağrıda bulunularak, çocuklarına kamu malına karşı duyarlılık ve hassasiyet aşılamaları istendi.

15.05.2024 14:01
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine zarar veren vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin "ilk" bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'in kentin çeşitli yerlerinde 84 istasyon ve 1000 bisiklet ile hizmet verdiği aktarıldı.

Son süreçte bazı olumsuz tutum ve davranışlar ile bisikletlere ve kamu malına zarar verildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, verilecek her türlü zararın Türk Ceza Kanunu'nun 151. ve 152. maddeleri uyarınca hapis veya adli para ile cezalandırılacağına dikkat çekildi.

Özellikle 18 yaş altı gençlerin ebeveynlerine de çocuklarına kamu malına karşı azami duyarlılık ve hassasiyet aşılamaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Kamu malına karşı hassas olunması insani ve milli görevimizdir. Lütfen bu konuda daha hassas ve duyarlı olalım. Ebeveynler olarak yavrularımıza kamu malına zarar vermenin bir suçtan öte insanlık ayıbı olduğunu anlatalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ulaşım, Çevre, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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