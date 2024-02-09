Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentte Yapılacak Projeleri Değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, kentte yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesindeki toplantıda, tüm ilçelerde yapılan yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı.
Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükkılıç, Kayseri için belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini belirtti.
Uyum kültürüne dikkati çeken Büyükkılıç, "Her zaman uyum içerisinde, ortak akıl ile şehrimize hizmet etmek için buluştuğumuz başkanlarımıza teşekkür ederim. AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanlarımız ve AK Parti'mizin ilçe başkanları ile şehrimizde yapacağımız projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.
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