Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentte Yapılacak Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentte Yapılacak Projeleri Değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentte Yapılacak Projeleri Değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile bir araya gelerek, kentte yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, tüm ilçelerde yapılan ve devam eden yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı. Büyükkılıç, belediye başkanlarıyla birlikte omuz omuza vererek, hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

09.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, kentte yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesindeki toplantıda, tüm ilçelerde yapılan yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükkılıç, Kayseri için belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini belirtti.

Uyum kültürüne dikkati çeken Büyükkılıç, "Her zaman uyum içerisinde, ortak akıl ile şehrimize hizmet etmek için buluştuğumuz başkanlarımıza teşekkür ederim. AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanlarımız ve AK Parti'mizin ilçe başkanları ile şehrimizde yapacağımız projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentte Yapılacak Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:40:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentte Yapılacak Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement