Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere 69 Milyon TL\'lik Spor Yatırımı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki kırsal mahallelere toplam 69 milyon 470 bin liralık halı saha, basketbol ve voleybol sahası yatırımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2019-2023 yılları arasında kırsal mahallelere halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile çocuk parkı yapıldı.

İlçelerden Akkışla'ya 5, Bünyan'a 10, Develi'ye 30, Felahiye'ye 4, Hacılar'a 2, İncesu'ya 8, Kocasinan'a 5, Melikgazi'ye 1, Özvatan'a 4, Pınarbaşı'ya 10, Sarıoğlan'a 5, Sarız'a 4, Talas'a 8, Tomarza'ya 17, Yahyalı'ya 11, Yeşilhisar'a 11 halı saha, basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı.

Toplam 135 saha için 2019'da 2 milyon 389 bin 746 lira, 2020'de 3 milyon 601 bin 192 lira, 2021'de 11 milyon 331 bin 595 lira, 2022'de 28 milyon 263 bin 860 lira ve 2023'te 23 milyon 884 bin 66 lira harcandı.