Kayseri Büyükşehir Belediyesi Küpeli Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışması Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi'nde 2,8 kilometrelik yolu 7 milyon lira maliyetle sıcak asfaltla kaplmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Küpeli Mahallesinin iç yolarında toplam 2,8 kilometre bitümlü sıcak karışım binder asfalt serilerek yenileme çalışması yapıldı.

Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan çalışmanın toplam maliyeti 7 milyon 126 bin 589 TL oldu.