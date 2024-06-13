Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz hayvan kontrolü sağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 63 noktada görevlendirdiği veterinerlerle kurbanlık hayvanların ücretsiz kontrolünü sağlayacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri genelinde 16 kurban satış bölgesi oluşturulduğu, kurban kesim alanı olarak ise 63 noktanın belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, bayram süresince Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracağı ve talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarının ücretsiz kontrolünün yapılacağı kaydedildi.
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