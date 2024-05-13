Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 14 asıl ve 41 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından müzakere edilerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında, Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan kütüphane binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesi talebi de görüşüldü.

13.05.2024 16:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 14 asıl 41 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan kütüphane binasının 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Mecliste 14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kaynak: AA

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