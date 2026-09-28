Kayseri Büyükşehir Belediyesi simge noktalarda çim ve yabani otları biçiyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi simge noktalarda çim ve yabani otları biçiyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çim biçme, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Uzayan çimler ve yabani otların yaya yolları, parklar, meydanlar ile tarihi alanların görünümünü olumsuz etkilememesi için simge noktalarda biçme yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çim biçme, temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki yeşil alanların korunması, bakımı ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, tarihi ve kültürel alanların temiz ve düzenli görünümünü korumak amacıyla da yapılıyor.

Bu kapsamında, uzayan çimler ve yabani otlar, yaya yolları, parklar, meydanlar ve tarihi alanların görünümünü olumsuz etkilememesi amacıyla biçiliyor.

Çalışmalar, Kurşunlu Parkı, Cumhuriyet Meydanı, valilik binası çevresi, tarihi Ok Burcu, Hunat Cami çevresi, Yoğun Burç, tarihi Kayseri Lisesi ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi gibi kentin simge noktalarında devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi simge noktalarda çim ve yabani otları biçiyor - Son Dakika
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