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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinden 2 Milyon 893 Bin Sporsever Faydalandı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinden 2 Milyon 893 Bin Sporsever Faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ'nin 17 tesisiyle yıl boyunca aralıksız faaliyet gösterdiği ve çeşitli organizasyonlar düzenlediği belirtildi. Spor AŞ'nin etkinlikleriyle 10 binlerce sporseverle buluştuğu ve toplamda 2 milyon 893 bin kişiye spor faaliyetleri hizmeti sunduğu açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinden 2 Milyon 893 Bin Sporsever Faydalandı
26.12.2023 - 13:31,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerinden 2 milyon 893 bin sporsever faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ kent genelindeki 17 tesisiyle yılın 12 ayı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çeşitli organizasyonlara da imza atan Spor AŞ, bu kapsamda, "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla doğa kampı, "Spor AŞ Bizim Mahallede", parklarda sabah sporu, kadınlara özel "Ritmini Yakala" aerobik ve zumba etkinlikleri gibi geleneksel hale getirdiği organizasyonlarla 10 binlerce sporseverle buluştu.

Hali hazırda 2 kapalı tenis kortu ile tenis severlere hizmet veren Spor AŞ, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyete başlayan tenis kortu ve plaj voleybolu tesisini de bünyesine kattı.

Spor AŞ, yıl boyunca yaptığı etkinliklerle 2 milyon 893 bin kişiye spor faaliyetleri hizmeti verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinden 2 Milyon 893 Bin Sporsever Faydalandı - Son Dakika
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