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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve ağaçlandırma alanlarını 4,5 yıllık süreçte 1 milyon 834 bin 463 metrekare arttırdı. Yeşil alanlar, 2019 yılında 9 milyon 371 bin 303 metrekare iken yapılan çalışmalarla 2023 yılında 11 milyon 205 bin 766 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan ismiyle açılan millet bahçesi, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alana sahip.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı
05.01.2024 - 12:22,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve ağaçlandırma alanlarını 4,5 yıllık süreçte 1 milyon 834 bin 463 metrekare arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılında 9 milyon 371 bin 303 metrekare olan yeşil alan yapılan çalışmalarla 2023 yılında 11 milyon 205 bin 766 metrekareye çıkarıldı.

Büyükşehir Meclisi'nde ismi Recep Tayyip Erdoğan olması kararlaştırılan ve belediyenin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçen millet bahçesi, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 260 bin metrekare olarak Cumhuriyet Bayramı'nda açılmıştı.

Kaynak: AA
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