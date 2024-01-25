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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Korkmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerinde tercihini yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı
25.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", fotoğrafını oylayan Korkmaz, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" karesini tercih etti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Doğanın can damarı" fotoğrafını seçen Korkmaz, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı karelerine oy verdi.

Kaynak: AA
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