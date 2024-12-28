Kayseri\'de 1 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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KAYSERİ'de, arama yapılan kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, seyir halindeki bir kamyoneti durdurdu. Operasyonda, 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ile 3 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. (22) ve H.T. (34), ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.