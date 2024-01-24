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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının tırıyla sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının tırıyla sıkışarak hayatını kaybetti

Kayseri'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan babasının kullandığı tır ile duvar arasına sıkışan 12 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba ise gözaltına alındı.

Kayseri\'de 12 yaşındaki çocuk, babasının tırıyla sıkışarak hayatını kaybetti
24.01.2024 - 18:35,
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikaya ürün indirmek için geri manevra yaptığı tır ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.T, Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan ve babası D.T'nin kullandığı 01 DT 150 plakalı tır ile duvar arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba D.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Kayseri, Baba, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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