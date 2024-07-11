Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gardıropta yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin (29) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı saklandığı gardıropta yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gardıropta yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?