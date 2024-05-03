Kayseri\'de düzenlenen operasyonda 14 firari yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere 30 ekip ve 84 personelle düzenlenen operasyonlarda, haklarında 6 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlülerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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