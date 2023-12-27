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Kayseri'de yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de yapılan uygulamada, 600'ü yabancı uyruklu 990 kişi sorgulandı. 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal ve 96 araç kontrol edildi. Yakalanan 15 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kayseri\'de yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı
27.12.2023 - 16:59,
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Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada, 600'ü yabancı uyruklu 990 kişi sorgulandı.

Ayrıca 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal ve 96 araç kontrol edildi, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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