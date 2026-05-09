Kayseri'de 1570 Zabıta Denetimi Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 1570 denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen uygulamalarla kamu düzenini güçlendiren ekipler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen unsurlara müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında 7 karakol, 7 araç ve 78 personelle görev yapan ekipler, ay boyunca toplam 1570 kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca hal kompleksi giriş ve çıkışlarında, 750 araca yönelik rüsum kontrolü de sağladı.

Denetimlerde, 243 yasal işlem uygulandı.