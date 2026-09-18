Kayseri'de 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlenmesine sebebiyet verme suçlarından hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" ve "karşılıksız çek düzenlenmesine sebebiyet verme" suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.I'yı (47) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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