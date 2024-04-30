Kayseri'de 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri\'de 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, B.T. idaresindeki bir otomobil ile 58 RB 750 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

30.04.2024 11:55
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

B.T. idaresindeki 07 LCE 94 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 RB 750 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü B.T. ile diğer otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika

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