Kayseri\'de 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

B.T. idaresindeki 07 LCE 94 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 RB 750 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü B.T. ile diğer otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.