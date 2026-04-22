Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kayseri'de Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mesajında, çocukların bayramını kutlayarak, ilçede onlar için birçok proje hayata geçirdiklerini belirtti.

Geleceğin teminatı çocuklara güzel bir gelecek bırakmayı önemli görev ve büyük sorumluluklar arasında gördüklerini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın sembolü TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını dua ile yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mesajında, 23 Nisan 1920'nin sadece bir tarih değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık ve özgürlüğün temellerinin atıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

Çocukların bayramını tebrik eden Yalçın, mesajında ifadelere yer verdi:

"Yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. İnşallah başta Gazze olmak üzere dünyanın diğer coğrafyalarındaki masum ve mazlum çocuklar da en kısa sürede huzura, güvene ve özgürlüklerine kavuşur, bayram gibi günler yaşarlar."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:45:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.