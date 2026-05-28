Kayseri'de 25 Milyonluk Yağmur Suyu Hattı Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erenköy Mahallesi'ne KASKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükkılıç, inceleme sırasında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmanın taşkın riskini azaltmaya yönelik önemli ve anlamlı bir proje olduğunu belirtti.

Şehrin farklı bölgelerinde yaşanan taşkın sorunlarını en aza indirmek ve yağmur sularını verimli şekilde yönetmek için çalışmaları sürdürdüklerine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kızıltepe bölgesi ve Erciyes eteklerinden gelen yüzey sularının oluşturduğu yük, bu yatırımla kontrol altına alındı. İğdeli Dere ve Huzur caddeleri hattını rahatlatacak şekilde 800'lük borularla yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 1800 metrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 milyon lira maliyetli bu yatırım, bölge altyapısını uzun yıllar güvence altına alacak."