Kayseri'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (41), B.B. (39) ile 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan T.K. (28) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.