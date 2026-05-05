Kayseri'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, aynı suçtan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan A.P. ile 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.T'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
