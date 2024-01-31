Kayseri\'de 3 Haftalık Bebeğini Yastıkla Boğan Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Güncel

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık bebeğini yastıkla boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık A.B, müşteki eşi H.B. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor gelen sanığın, "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve kararla birlikte tutuklanmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan A.B, "Ben böyle bir şey yapmadım. Çocuğumu öldürmedim." dedi.

Mahkeme başkanının, önceki celse, çocuğunu yastıkla boğduğunu söylediğini hatırlatması üzerine sanık, "Ne dediğimi bilmiyorum." diye konuştu.

Müşteki H.B. ise diyeceği bir şey olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık A.B'ye "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi, cezayı müebbet hapse indirerek, sanığın tutuklanmasını hükmetti.

Müşteki H.B, kararın ardından duruşmayı takip eden polisler tarafından gözaltına alınan eşine, "Sen mi yaptın?" diye tepki gösterdi. "Bana, öldürmediğini söylemişti." diyen baba, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay

Pınarbaşı ilçesi Kerimoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.B, 5 Temmuz 2020'de, yan odada kalan babasına, bebeğinin nefessiz kalıp öldüğünü söylemiş, sağlık ekiplerinin kontrol ettiği kız bebek M.B'nin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Anne, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanmış, Adana Adli Tıp Kurumundan alınan "akıl sağlığı yerinde değil" raporuna istinaden tahliye edilmişti.

Önceki duruşmada, "ağlıyor" diye kızını yastıkla boğduğunu itiraf eden A.B, "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum. Her şeyden bıktım." diye konuşmuştu.