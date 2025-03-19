Kayseri'de 3 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, 3 hırsızlık zanlısını yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir araç ve içindekileri takibe aldı.

Bir süre devam eden takip sonrası ekipler, E.K. (31), G.D. (33) ve A.K'yi (39) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K'nin 17, G.D'nin ise 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada hırsızlıktan elde edildiği belirlenen, 2 otomobil teybi ve 1 akü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.