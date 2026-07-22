Kayseri\'de 300 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarören Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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