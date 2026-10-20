Kayseri'de 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan firari jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan firari jandarmadan kaçamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Kayseri'de jandarma ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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