Kayseri'de 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan firari jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Kayseri'de 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan firari jandarmadan kaçamadı

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Valilik açıklamasına göre Kayseri'de jandarma ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 49 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaJandarmaKayseriGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 49 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan firari jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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