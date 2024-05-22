Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Kayseri\'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın, kamyonetten düşen malzemelere çarpmamak için araçların manevra yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.

22.05.2024 10:25
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Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda 38 S 0512 plakalı servis aracı, 38 P 0325 ve 38 P 0467 plakalı işçi servisleri, 46 AIK 590 ile 38 UN 811 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, 38 ABN 144 plakalı kamyonetten düşen malzemelere çarpmamak için araçların manevra yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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