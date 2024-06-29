Kayseri'de 6. kattan düşen kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan binanın girişindeki iş yerinin tentesine çarparak beton zemine düşen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, R.P. (21), Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan, binanın girişindeki iş yerinin tentesine çarparak beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.P'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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