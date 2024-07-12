Kayseri'de 61 Bin 500 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ç. ve araçtaki A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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