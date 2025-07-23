Kayseri'de 750 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde bulunan 750 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri - Malatya kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
"Çay ve tütün tespit" köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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