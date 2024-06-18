Kayseri'de 9. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.
Hamza Berk Y, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.
Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve evin salon penceresinden zemine düşen Hamza Berk Y, ağır yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?