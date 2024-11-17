Kayseri'de otomobilinde abart egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Güllübahçe ve çevresinde sabah saatlerinde abartı egzoz kullanan sürücü mahalle sakinlerini rahatsız etti" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kent merkezinde çevreyi rahatsız eden sürücüyü tespit etti.
Ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 6 bin 439 lira ceza kesti, araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Abart Egzoza Cezalı Müdahale - Son Dakika
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