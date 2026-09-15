Kayseri'de anahtarı üstünde unutulan otomobili çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de anahtarı üstünde unutulan otomobili çalan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri\'de anahtarı üstünde unutulan otomobili çalan 4 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan bir otomobil, 18 yaşından küçük 4 çocuk tarafından çalındı. Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden güzergahı belirleyerek Kocasinan'da durdurduğu araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAYSERİ'de, anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde anahtarı unutulan A.Y.M.'ye ait 38 FB 150 plakalı otomobil, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk tarafından çalındı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın geçiş güzergahını belirleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Kocasinan, Melikgazi, Yakalama, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de anahtarı üstünde unutulan otomobili çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:35:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri'de anahtarı üstünde unutulan otomobili çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement