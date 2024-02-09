Kayseri\'de Anne ve Kız Arasında Tartışma: 3 Bin 360 TL Adli Para Cezası

KAYSERİ'de, akrabalarının evlerini ziyarete gelmesi nedeniyle tartışıp birbirini darbeden anne-kız, tutuksuz yargılandıkları davada 3 bin 360'ar TL adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatma M. (38), akrabalarının eve gelmesi nedeniyle annesi Selver M. (63) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Fatma M., annesinin elini ve parmaklarını ısırdı. Selver M. ise kızının saçlarından çekip yaraladı. Birbirlerinden şikayetçi olan anne-kız hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda anne-kız hakkında 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki sanık anne-kız hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söyleyen Selver M., "Kardeşim Almanya'dan gelmişti. 2 yıldır görmüyordum. Dayısı ile arasında soğukluk vardı. Kızım, 'Eve kim geldi?' diye sordu. 'Arkadaşlar geldi' dedim. 'Yalan söyleme' dedi. Bağırdı. Elimi ağzına tuttum. Elimi ısırdı. Saçından tuttum" diye konuştu.
'MUSKA YAPIYORSUNUZ' DEDİ'
Annesiyle babasının ayrı yaşadığını söyleyen Fatma M. ise "Babam ile olan münasebetinden dolayı bizi istemez. Babamı eve getirmemizden korkuyor. 'Muska yapıyorsunuz' dedi. Bağırdı. Saçımı tuttu. Elini ağzıma kapattı. Kendimi savundum. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme hakimi, sanık anne ve kızını 'Yaralama' suçundan 168 adli gün karşılığı 3 bin 360'ar TL cezaya çarptırdı. Hakim, her 2 sanığın da sabıkasız olması nedeniyle, cezalarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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