Kayseri\'de apartmanda çıkan yangında 6\'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan yabancı uyruklu ailenin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, korku ve paniğe neden olan yangını kısa sürede söndürdü.

Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye olay yerine gelen ambulans ekibi müdahale etti.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.