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Kayseri'de aranan kişi mutfak dolabının arkasında yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan kişi mutfak dolabının arkasında yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan T.S, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. T.S'nin evine düzenlenen operasyonda, sahte altınla 210 bin lira dolandırdığı iddia edilen 10 kişi de gözaltına alındı. T.S'nin ayrıca kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kayseri\'de aranan kişi mutfak dolabının arkasında yakalandı
27.12.2023 - 15:17,
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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla ürün satan 10 kişiyi ödemeyi sahte altında yaparak 210 bin lira dolandırdığı öne sürülen T.S'nin (23) bulunduğu evi tespit etti.

Evine operasyon düzenlenen T.S, mutfak dolabının arkasına yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Bu kişi hakkında ayrıca "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

T.S, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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