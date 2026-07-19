Kayseri'de Asfalt Seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki mahalle yollarına 35 milyon liralık yatırımlarla yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki konforlu ulaşım ağını kırsal mahallelere de taşımak amacıyla altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

Bu doğrultuda iki belediyenin işbirliğinde, İsmet Mahallesi Durak Sokak'ta sıcak asfalt serim işlemlerine başlandı.

Çalışmalar kapsamında asfaltın üretimi ve nakliyesi Yahyalı Belediyesi tarafından karşılanırken, serim işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor.

Toplam 7 bin 500 metrelik asfalt programının ilk etabında 500 metrelik bölüm tamamlanarak 890 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 35 milyon lira maliyetle hayata geçirilen ve toplamda 10 bin ton asfaltın kullanılacağı proje tamamlandığında, bölgedeki ulaşım altyapısı uzun yıllar hizmet verecek standarda ulaştırılmış olacak.