Atatürk Anıtı'na Saldırı: 2 Sanığa Ceza - Son Dakika
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Atatürk Anıtı'na Saldırı: 2 Sanığa Ceza

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 sanık 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

10.09.2024 18:46
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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 sanık 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A. ile avukatları katıldı.

Duruşma hakimi, hastaneden her iki sanık yönünden de akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "Atatürk'ün hatırasına hakaret" ve "Atatürk büstüne zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyelerini istedi.

Duruşma hakimi tarafından söz verilen sanık Y.K, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Z.A. da hakarette bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Duruşma hakimi, sanıklara "Atatürk büstüne zarar verme" suçundan 2 yıl 6'şar ay, "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklarda pişmanlık belirtisi görmedikleri için cezada indirimi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirten hakim, alınan ceza miktarı ve sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

Olay

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na 16 Haziran'da 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

Kaynak: AA

kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Anıtı'na Saldırı: 2 Sanığa Ceza - Son Dakika

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