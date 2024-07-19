Kayseri'de bıçak tartışması: 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Kayseri'de bıçak tartışması: 13 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri\'de bıçak tartışması: 13 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri'de arkadaşıyla bıçak satışıyla ilgili çıkan tartışmada 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Sanık, duruşmada istemeden bıçağı salladığını ve kaçtığını söyledi.

19.07.2024 11:26
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KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.Ş. (14), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Samet, bıçağı alıp, parasını sonra vereceğini söyledi. Belalı ve sıkıntılı olduğu için güvenemedim. 'O bıçağı getireceksin' diye tehdit etti. Ortak arkadaşımız Ş.K. ile inşaata çağırdık. Yerden taş ve briket fırlattı. Sonra üstüme atladı. Bıçak elimdeyken açıldı. İstemeden bıçağı salladım. Samet yere yığıldı. Kalkar peşimden gelir, diye kaçtım" dedi.

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Hürkan Samet Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. (14) ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K. ve ölen Durmaz'ın şikayetçi annesi ile babası hazır bulundu. Duruşmada 6 tanık dinlendi. Olaydan önce satmak amacıyla bıçak aldığını anlatan T.Ş., "Samet, bıçağı alıp parasını sonra vereceğini söyledi. Belalı ve sıkıntılı olduğu için güvenemedim. 'O bıçağı getireceksin' diye tehdit etti. Ortak arkadaşımız Ş.K. ile inşaata çağırdık. Yerden taş ve briket fırlattı. Sonra üstüme atladı. Bıçak elimdeyken açıldı. İstemeden bıçağı salladım. Şoka girdim. Samet yere yığıldı. Kalkar peşimden gelir, diye kaçtım. Ellerimin kan olduğunu fark edince de okulun yanındaki parktaki tuvalette yıkadım. Hayatımda kimseye kalem dahi bile sokmaya yeltenmem" ifadelerini kullandı.

'OLAYLA ALAKAM YOK'

Suçsuz olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Ş.K. ise "Olayla alakam yok. İnşaattan 'imdat' sesi geliyordu. Camideki amcalara söyledim. Onlar da 'Git başımdan' dediler. Sonra eve gidip durumu anneme ve babama söyledim. Babamla inşaata bakmaya gittik. O sırada giderken babam polisi aradı" dedi.

'CİNAYET PLANLI İŞLENMİŞ'

Şikayetçi olduğunu söyleyen ölen Durmaz'ın annesi A.Ç. ise "Samet, kesinlikle bıçak taşımazdı. Çantasını ben hazırlardım. Bıçakla ilgisi yoktu. Okuldan geldiğinde ağlıyordu. 'Arkadaşıma 150 TL verdim, paramı vermedi' dedi. Samet, zorla para alacak biri değildi. Bu cinayet planlı işlenmiştir. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık T.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Çocuk, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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