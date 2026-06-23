Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri\'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
23.06.2026 04:06
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Kayseri'de 'laf atma' nedeniyle bıçaklı kavgada Alper A. hayatını kaybetti, Yusuf B. ve Yiğit Can B. yaralandı.

KAYSERİ'de iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Alper A. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yusuf B. ve Yiğit Can B. hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi B.A., yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5333'üncü Sokak'taki 10 katlı binanın önünde meydana geldi. B.A. ile Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y., B.A. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavilerine devam edilen yaralılardan Yusuf B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi B.A. ise yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Yiğit Can, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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