Kayseri'de Bilim Şenliği düzenlenecek

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. Bilim Şenliği gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlikte bilim ve teknoloji meraklısı gençler başta olmak üzere her katılımcı çeşitli atölyeler, deneyler ve interaktif etkinliklerle bilim dünyasının kapılarını aralayacak.

Şenlik, 25-27 Ekim tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

"Astronomi ve Uzay," "Bilişim Teknolojileri," "Çevre ve Sıfır Atık," "Doğa ve Sanat," ve "Enerji Teknolojileri ve Fizik," gibi temalar bilim meraklılarını buluşturacak.

Ayrıca güneş gözlemi, dron deneyimi, model uçak yapımı, ebru sanatı gibi aktiviteler de yapılacak.