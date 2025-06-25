Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı

Kayseri\'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı
25.06.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de usulsüz seçim itirazı sonrası bir bina yönetimine kayyum atandı. Süreç devam ediyor.

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki 32 dairelik binanın 2 yıl önce yapılan yönetici seçimine bazı malikler, "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle itiraz etti.

Maliklerin şikayeti üzerine Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, dava sonucunda bina yönetimine kayyum atanmasına karar verdi.

Kararın ardından kayyum olarak görevlendirilen Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bina yönetimlerine kayyum atanabildiğini söyledi.

Mahkemenin kendilerini 6 ay kayyum olarak görevlendirdiğini belirten Duygun, "Mahkeme heyeti bu süre zarfında binadaki tüm işlemleri incelememizi ve bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunmamızı istedi." dedi.

Kayseri'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dernek kurduklarını belirten Duygun, şöyle devam etti:

"Söz konusu bina 32 dairelik. Bu binada 2023 yılında yönetici seçimine gidiliyor. Bir seçim sonucunda yönetim kurulu belirleniyor ancak bazı malikler bu seçimin usulsüz olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvuruyor. Durumdan şikayetçi olan 5 malik, mahkeme süresi boyunca herhangi bir ödeme yapmıyor. Bu da diğer maliklerin hizmet almasını zorlaştırıyor. Burada oluşan zarar yaklaşık 500 bin lira. Binalarda ve sitelerde bu tarz mağduriyetler çok oluyor. O yüzden mahkemenin vermiş olduğu bu karar çok önemli."

Duygun, şikayetçi olan ve bu süreçte ödeme yapmayan 5 malikle görüştüklerini ve kayyumun resmi olarak işe başlamasıyla tüm borçlarını ödeyeceklerini belirttiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Mahkeme, kayseri, Güncel, Kayyum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
İzmir’de kimya fabrikasında yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:05
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
09:02
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
08:42
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 21:03:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bina Yönetimine Kayyum Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.