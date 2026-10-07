Kayseri'de Büyükkılıç, Emniyet Müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ergen'i ziyaret etti.

Büyükkılıç ve beraberindeki belediye başkanları, Ergen'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette kentin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.