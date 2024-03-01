Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde yapacakları kentsel dönüşüm projelerini tanıttı.
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm kapsamında birçok çalışma yaptıklarını, bundan sonra da çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.
Bu kapsamda deprem master planı oluşturulacağını belirten Büyükkılıç, "Kentsel dönüşüm ile master planımız mevcut. Afet eğitim merkezini kuruyoruz. Deprem bilgi sistemini hayata geçiriyoruz. Çok önemli mikro bölgeleme, şehrimizin 200 milyon metrekarelik alanında gerekli taramayı yaptıracağız, en önemli hazırlığı tamamlamış olacağız. Jeoloji bilgi sistemi, bölge faylarının tektonizmasının incelenmesi, engelli bireylere afet bilinci eğitimi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 560 bin metrekarelik alana, içerisinde cami, yeşil alan, okul ve sosyal tesisle yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm inşa edeceklerini kaydetti.
İncesu Semerkent Toplu Konut Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Büyükkılıç, projenin 820 bin metrekarelik alanının 2 bin 500 bağımsız bölüm, yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacağını anlattı.
Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'nin etap etap 1000 konuta ulaşacağını aktaran Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi ve TOKİ'yle birlikte Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de hayata geçireceklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projelerini Tanıttı - Son Dakika
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cezaevinde çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı iddiaları sonrası Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat ağıyla ilgili detaylara ulaşılan Oktar'ın 16 Şubat-22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sırada kamera açılarının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.
İkinci el araç almak isteyenler, ilkbaharla birlikte fiyatların artacağı endişesi taşıyor. Seçim öncesi mi, yoksa seçim sonrası mı araç almanın daha uygun olduğu konusunda kararsızlar. Uzmanlar, araç almak için yazın beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?