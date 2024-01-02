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Kayseri'de Çarşıda Cephe ve Zemin Düzenlemesi Yapılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Çarşıda Cephe ve Zemin Düzenlemesi Yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin önemli ticaret merkezleri arasında yer alan çarşıda, cephe ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını bildirdi. Çalışmalarla çarşının modernize edilerek cazibesinin arttırılması hedefleniyor. Projenin maliyeti 35 milyon 247 bin 816 lira olup, çarşı içerisindeki her binanın dikkatle incelenerek yapıların ömrünün uzatılması amaçlanıyor. Proje, çarşı bölgesindeki siluet ve zemin yenileme işlemlerini kapsamaktadır.

Kayseri\'de Çarşıda Cephe ve Zemin Düzenlemesi Yapılıyor
02.01.2024 - 14:07,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin önemli ticaret merkezleri arasında yer alan çarşıda, cephe ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentin köklü ve önemli ticaret merkezlerinden çarşının modernize edilerek cazibesini arttırdıklarını belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi Cephe ve Meydan Düzenlemesi Projesinin maliyetinin 35 milyon 247 bin 816 lira olduğunu anlatan Büyükkılıç, çarşı içerisinde bulunan her binanın dikkatle incelendiğini ve çalışmalarla yapıların ömrünün uzatılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Büyükkılıç, yaklaşık 8 bin 200 metrekare zemin, 10 bin ila 15 bin metrekare cephe alanı bulunan çarşı bölgesindeki projenin, Millet, Nazmi Toker, Vatan, Kızılay, Mevlevi, Serdar ve Turan caddelerinde siluet ve zemin yenileme işlemlerini kapsadığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Develi Uzun Çarşısı Cephe Düzenlemesi, İncesu Dükkanları Cephe Düzenlemesi, Hacılar Cephe Düzenlemesi ile Gavremoğlu Konağı çevresi cephe düzenleme faaliyetlerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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