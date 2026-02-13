Kayseri'de 'Çek, Gönder' Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çek, Gönder" uygulaması, 10 aylık süreçte vatandaşlardan toplam 2 bin 100 bildirim aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teknik altyapısını oluşturarak hizmete sunduğu uygulama, geçen yıl mart ayında hizmete sunuldu.

Uygulamayla 10 aylık süreçte toplam 2 bin 100 bildirimle vatandaşların talep, sorun ve önerileri işleme alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirdeki sorunların hızla çözülmesini sağlamak, talep ve önerilerin özenle takibini gerçekleştirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, vatandaşların gördükleri eksiklikleri, arızaları ve diğer sorunları belediyeye anında bildirebilmelerini sağladıklarını ifade etti.