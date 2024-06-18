Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta karşılaşan H.H.A.E.A (26) ile O.İ ve M.İ arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.H.A.E.A bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.H.A.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.H.A.E.A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.