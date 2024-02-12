Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada fenalaşan bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Polis olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

12.02.2024 00:51
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Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada fenalaşan bir kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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