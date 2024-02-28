Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kayseri\'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kayseri'de Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve tabancayla ateş açılmıştır. A.D. yaralanmış ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.S. tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

28.02.2024 21:19  Güncelleme: 21:21
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Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan M.S. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Erkilet, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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