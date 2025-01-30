Kayseri'de Cinayet Davası Yeniden Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Cinayet Davası Yeniden Başladı

18 yaşındaki Edanur Çoban'ı tüfekle öldüren Gökhan Çatbaş, yeniden yargılanmaya başladı.

30.01.2025 18:50
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Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanığın, istinafın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (22), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada bir tanık dinlendi, sanık ise savunmasında eski ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül 2023'te üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame doğrultusunda sanık hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Sanık avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Cinayet Davası Yeniden Başladı - Son Dakika

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